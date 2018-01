Bosco assume gol do São Paulo e faz estréia na temporada Sem jogar há mais de quatro meses, o goleiro Bosco fará a sua estréia na temporada 2007 na partida do São Paulo contra o Marília, na próxima quarta-feira, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista. O titular e capitão da equipe do Morumbi, Rogério Ceni, irá cumprir suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na goleada sobre o Grêmio Barueri (5 a 0), no último domingo. "O Rogério é um atleta excepcional e se cuida para não desfalcar a equipe. Cabe a mim substituí-lo à altura", disse Bosco, que não atua em uma partida oficial desde 3 de dezembro - esteve em campo pela última vez no confronto com o Paraná (empate sem gols), no Estádio da Vila Capanema, pela última rodada do Brasileirão. Além de Bosco, apenas o terceiro goleiro Mateus não atuou neste ano no grupo do São Paulo. O camisa 22, no entanto, disse que não está preocupado com o logo período na reserva. "Todo jogador sonha em trabalhar num clube que dá as melhores condições para trabalhar. O São Paulo oferece tudo isso e ainda conquista a maioria dos títulos que disputa", comentou Bosco, que já fez 16 jogos pelo time da capital paulista e tem contrato até dezembro de 2009. Além de Rogério Ceni, o treinador Muricy Ramalho não poderá contar com o meia Souza, os volantes Josué e Richarlyson. Eles também irão cumprir suspensão automática diante do Marília, no Estádio Papa João Paulo II, em Mogi-Mirim. Os jogadores forçaram o terceiro cartão amarelo para não correrem o risco de ficar de fora das semifinais do Estadual contra o São Caetano.