Bosco chega ao São Paulo na segunda O goleiro Bosco, do Fortaleza, se apresenta na próxima segunda-feira ao São Paulo. Ele se despede do clube cearense no sábado, enfrentando o Cruzeiro, e viaja domingo para São Paulo. O prazo de inscrição na CBF termina em 7 de novembro (terça), e na Fifa, para o Mundial Interclubes, em 11 de novembro. O contrato será de um ano e dois meses, até dezembro de 2006, e Bosco vai ganhar R$ 50 mil mensais. ?Foi um presente de fim de ano poder disputar o Mundial?, disse o goleiro ao jornal O Povo. A apresentação será antecipada se Bosco levar o terceiro cartão amarelo, nesta quarta, contra o Juventude, em Caxias do Sul. O Fortaleza aceitou liberá-lo desde que não tivesse de pagar os salários de novembro, dezembro e o décimo-terceiro.