Bosco chega confiante ao São Paulo Aos 30 anos ? completa 31 no dia 14 ?, João Bosco de Freitas Carlos não pensou duas vezes diante da possibilidade de trocar o Fortaleza pelo São Paulo. ?O principal motivo que me fez mudar foi a possibilidade de ser campeão do mundo. Esse é um título muito importante, que poucos jogadores têm, fica muito bem em qualquer currículo?, disse, por telefone, de Caxias do Sul, onde estava concentrado com o Fortaleza. Há outros motivos para que celebre a troca. ?Além do mais, o salário é bem melhor do que recebo atualmente, sem contar a grande estrutura que o São Paulo tem?, diz Bosco. Motivos fortes, sem dúvida. Que superaram, de longe, o fato de deixar de ser ídolo do Fortaleza para ser apenas o ?reserva confiável? que Rogério Ceni precisa ter, após a saída de Roger. ?Olha, a carreira é curta e não dá para vacilar. Eu sei da importância do Rogério Ceni para o São Paulo, mas posso ser respeitado também, mesmo se não jogar. Além do mais, as coisas são dinâmicas no futebol. Eu vou treinar muito, lutar muito e posso ser titular um dia, por que não?? Bosco tem 1,84m e pesa 80 quilos. É um jogador muito experiente. Disputa, este ano, pelo Fortaleza, o seu sétimo Campeonato Brasileiro. Ano passado, jogou a Série B pelo Sport, clube que o revelou em 1993. Em 2001, atuou pelo Cruzeiro e, em 2002, foi rebaixado com a Portuguesa. Entrou na Justiça, reclamando salários atrasados e ganhou os direitos federativos. ?Em 2001, fui campeão da Copa Sul-Minas e joguei a Copa Libertadores da América pelo Cruzeiro. Foi uma experiência muito boa para mim. Um aprendizado importante?. Com Bosco, o São Paulo volta a ter um goleiro experiente como reserva de Rogério Ceni. Havia receio de ir ao Mundial Interclubes apenas com Flávio Kretzer, que fez apenas duas partidas no ano, ou Matheus, que jogou apenas no Expressinho. Confiança é o que não falta ao novo goleiro. ?Eu tenho certeza que o São Paulo vai ganhar esse título em Tóquio. É um time muito organizado, que sabe se preparar para as competições. O maior perigo são as bolas altas do Liverpool. Os times ingleses usam muito esse estilo de jogo porque os atacantes são muito fortes?. A volta a São Paulo é comemorada por Bosco, que não vê comparação possível com a sua passagem pela Portuguesa. ?São times com estruturas diferentes e com ambições diferentes. O São Paulo está sempre disputando títulos importantes, está sempre no topo, ao contrário da Portuguesa?. Ele prefere elogiar os clubes do Nordeste em que atuou. ?O Sport é um time forte, que dá boas condições de trabalho aos jogadores, e o Fortaleza está indo para o mesmo caminho. Só que o São Paulo está em outro nível, é lógico que não tem comparação?. O contrato de Bosco vai até o final de 2006. E ele cita uma vantagem a mais de estar no São Paulo. ?Não vou ter de jogar contra esse time no Morumbi por um bom período. É um negócio bem complicado. O time ataca muito, até com os volantes como Josué, Mineiro e o Richarlyson. É um sufoco grande?. Do elenco são-paulino atual, Bosco conhece apenas Rogério Ceni. ?Fui convocado junto com ele para a seleção, pelo Leão, em 2001. É um profissional muito importante, um dos maiores goleiros do Brasil. Vai ser ótimo trabalhar com ele no São Paulo?. O novo jogador do São Paulo desembarca no domingo à noite, depois de se despedir da torcida do Fortaleza, sábado à tarde, contra o Cruzeiro. Seus papéis já foram encaminhados ao São Paulo, que tem o prazo até dia 7 (próxima segunda) para fazer a inscrição na CBF. Assim, Bosco estará habilitado para jogar o Mundial Interclubes em dezembro. O prazo vai até 11 de novembro para que as inscrições sejam feitas. No dia 14 de dezembro, provavelmente sem nunca haver jogado pelo clube, estará no banco de Rogério Ceni na estréia do Mundial.