Bosco diz que não volta à Portuguesa O goleiro Bosco não se reapresentará à Portuguesa. Apesar de o juiz Anisio de Sousa Gomes, da 71ª Vara do Trabalho, revogar a decisão que concedia o atestado liberatório ao atleta, seus advogados vão entrar com recurso, contra a sentença. "Não concordamos com a decisão e vamos recorrer, até porque, a Lusa entrou com pedido de acordo contra a vontade do jogador", disse Jorge Miguel, advogado da equipe de Gislaine Nunes, responsável pelo caso do goleiro. "Oficialmente, esta sexta-feira é o prazo para a publicação da pena do juiz. Então, o prazo para entrarmos com o recurso (8 dias) começa a contar a partir de quarta-feira." Os dirigentes não acreditam em uma possível reviravolta no caso, já dão como ganho a causa e cobram a reapresentação imediata de Bosco.