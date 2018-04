Bosco e André Dias admitem erro em gol do Corinthians

Tanto André Dias quanto Bosco admitiram a culpa no gol do Corinthians no clássico deste domingo, no Morumbi, no empate em 1 a 1, quando os dois se atrapalharam e a bola sobrou sozinha para Ronaldo marcar. Enquanto o zagueiro do São Paulo reconheceu que deveria ter afastado a bola, o goleiro disse que deveria ter orientado o companheiro.

"Faltou comunicação. Eu devia ter gritado. A culpa foi toda minha", explicou-se o goleiro Bosco. "Ele assumiu porque é um grande companheiro. Podia ter afastado a bola antes. O erro foi meu", admitiu, por sua vez, o zagueiro André Dias.

Erros à parte, o meia Jorge Wagner lamentou o resultado, que ampliou em cinco pontos a desvantagem para o líder Palmeiras. "Demos uma força para o Palmeiras. A gente não poderia perder, nem empatar, um jogo como esse", declarou.