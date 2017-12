Bosco faz sua despedida no Fortaleza Depois de 88 jogos com a camisa do Fortaleza, o goleiro Bosco se despede do time nesta sábado contra o Cruzeiro, às 18h10 (horário de Brasília), no Castelão. O jogador, que na terça-feira se apresenta ao São Paulo, espera deixar a equipe mais próxima da Copa Sul-Americana ? ocupa a 13ª posição, com 46 pontos. ?Eu prometi ao presidente deixar o Fortaleza com 50 pontos na classificação?, disse o goleiro, que chegou em maio do ano passado ao clube. ?Infelizmente não será possível, mas vou brigar muito para chegar aos 49?. Se Bosco estará fazendo sua última partida no time, Clodoaldo vai ter a chance de entrar como titular após 30 rodadas. O jogador vem atuando bem nos últimos jogos ? sempre no segundo tempo ?, e ganhou a confiança do técnico Valdir Espinosa. ?Era a chance que eu estava precisando e vou procurar ajudar a equipe da melhor forma possível?, afirmou o jogador. Além da entrada de Clodoaldo no lugar de Fumagalli, no ataque, Espinosa vai promover mais uma mudança em relação ao time que perdeu para o Juventude, na última rodada. O zagueiro Márcio Goiano entrará no lugar de Alan, formando dupla com Ronaldo Angelim. O treinador, primeiramente, espera por uma vitória para escapar definitivamente do perigo do rebaixamento. E só depois começará a pensar na classificação à Sul-Americana. ?Ainda faltam três pontos para fugir do rebaixamento?, confirmou. ? E pelo meu entendimento, faltam doze ou treze para chegarmos à Sul-Americana. Não está fácil, mas não é impossível?.