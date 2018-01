Bosco pode defender o Corinthians O goleiro Bosco, atualmente na reserva do Cruzeiro, pode reforçar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Como seu passe pertence a Hicks Muse, parceira dos dois clubes, e ele não está sendo aproveitado em Belo Horizonte, seria repassado para o time do Parque São Jorge. Outra contratação que pode ser anunciada é a do atacante Deivid. O compromisso do jogador com o Santos terminou sábado e ele não quer mais defender o clube santista. Deivid está no Rio, onde se apresenta ao Nova Iguaçu. Porém, a justiça é que deve definir o futuro do atleta. O Santos alega que detém 50% do passe e o vai arbitrar na Federação, por R$ 6,5 milhões.