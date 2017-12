Bosco se apresenta amanhã ao São Paulo O São Paulo completa amanhã o elenco para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O goleiro Bosco será apresentado pela manhã, no CT da Barra Funda, como o reserva de Rogério Ceni. É o último reforço do elenco para a disputa do torneio no Japão, marcado para 11 a 18 de dezembro. Bosco fez exames médicos hoje e ficará apenas treinando até o fim do ano, já que defendeu o Fortaleza no Campeonato Brasileiro ? sua despedida foi na vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, no sábado. A diretoria do São Paulo descartou fazer novas contratações para o Mundial. Assim como o técnico Paulo Autuori, os dirigentes entendem que é perigoso trazer algum jogador agora, sob risco de desagradar o elenco. A idéia é valorizar o grupo que conquistou a Taça Libertadores. Depois do Mundial, no entanto, a diretoria vai buscar um lateral-direito, um zagueiro e um meio-campo. Uma parte do elenco volta aos treinos nesta terça-feira. Os titulares seguem de folga e só devem se reapresentar entre quarta e quinta-feira. Para o clássico contra o Palmeiras, Autuori mandará a campo um time reserva.