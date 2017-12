Bosco vai desfalcar o Fortaleza O Fortaleza não terá nesta quinta-feira, contra o Figueirense (SC), às 20h30, no estádio Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o goleiro Bosco. Ele foi expulso na derrota de 3 a 0 para o Cruzeiro (MG), sábado passado, em Belo Horizonte. Entra em seu lugar Albérico. O treinador Hélio dos Anjos promove as voltas dos volantes Erandir e Hernani e do meia-atacante Lúcio, que desfalcaram o time sábado último devido ao terceiro cartão amarelo. O Fortaleza está com 21 pontos. Hélio dos Anjos vai dedicar especial marcação a Alexandre. O treinador exigiu respeito ao Figueirense, mesmo ele estando na zona de rebaixamento para Série B, com 15 pontos. Ele comentou a ausência de Edmundo (machucado) no time adversário: "Eles vêm sem um jogador que desequilibra, no caso o Edmundo, mas têm o Alexandre que se movimenta muito mais".