Bósnia marca amistoso com time sub-20 do Santos antes da Copa do Mundo

SANTOS - Única estreante na Copa do Mundo deste ano, a Bósnia-Herzegovina fará um amistoso com o time sub-20 do Santos na finalização de sua preparação para o Mundial. A partida está marcada para as 18 horas do dia 9 de junho, seis dias antes da estreia da seleção europeia na Copa.

Como ficará instalada no Guarujá, litoral paulista, a equipe da Bósnia marcou o amistoso para o Estádio Municipal Antônio Fernandes. A seleção fará sua estreia no Grupo F logo diante da Argentina, maior favorita da chave, no dia 15, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na sequência, a estreante em Copas enfrentará a Nigéria, na Arena Pantanal, em Cuiabá, em 21 de junho. Quatro dias depois o adversário será o Irã, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A chance de jogar contra uma seleção foi comemorada pelos santistas. "Os garotos vão ganhar mais experiência e bagagem para o decorrer do ano. Isso pode fazer diferença nas competições que vamos disputar. E, para nós, é muito especial enfrentar uma seleção que vai disputar a Copa do Mundo", disse Hugo Machado, gerente da base do Santos.