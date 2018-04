Bósnia será cabeça de chave nas Eliminatórias da Euro Mesmo sendo apenas a 12.ª melhor seleção europeia no ranking da Fifa e sem nunca ter disputado uma edição de Eurocopa, a Bósnia-Herzegovina será uma das nova cabeças de chave das Eliminatórias da Eurocopa de 2016, segundo informou a Uefa nesta sexta-feira. Por outro lado, Suíça e Bélgica, que foram cabeças de chave no sorteio da Copa, não terão o mesmo privilégio regionalmente. Por ser país sede, a França não disputará as Eliminatórias.