Bósnio Ivica Osim deverá ser o novo treinador do Japão O diretor-técnico da Federação Japonesa de Futebol, Kozo Tashima, disse neste domingo que o treinador bósnio Ivica Osim deverá assumir o comando da seleção local. "Acreditamos que um acordo deverá ser fechado em breve", afirmou o dirigente, em entrevista à agência de notícias Kyodo News. Osim, de 65 anos, conduziu a Iugoslávia às quartas-de-final no Mundial da Itália, em 1990. Em 2003, ele foi contratado como técnico da equipe JEF United e, no ano passado, levou o clube a seu primeiro título na Liga Japonesa. O novo treinador vai substituir o brasileiro Zico, que assumiu o comando da seleção japonesa em 2002 e deixou o cargo logo após a eliminação da equipe no Mundial da Alemanha, ainda na primeira fase.