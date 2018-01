Bosteros festejam revanche após 40 anos O Boca Juniors acabou com a frustração acumulada em quatro décadas, obtendo a revanche da derrota infligida pelo Santos em 1963. Mas, apesar do placar favorável ao Boca, os analistas argentinos dispararam uma saraivada de críticas sobre o time local. "Não existiu riqueza individual", "houve pouco brilho", "no Morumbi o negócio vai ser complicado" foram algumas das considerações sobre os jogadores "xeneizes" (pertencentes ao Boca). Só Delgado, autor dos gols, levou os elogios. "O Boca não soube se adaptar ao Santos. Não conseguiu impor o ritmo da partida. O adversário dominava a bola em 75% do campo. Santos não jogou mal. Mas tampouco dá para dizer que foi bem", disparou o comentarista Macaya Márquez. O Carlos Tévez disse que estava "satisfeito" e que no Morumbi "será difícil". Sua fórmula para o sucesso é "correr bastante e ter sorte". Os analistas esportivos argentinos surpreenderam-se pelo fato de que o Santos não fez o aquecimento antes do jogo, no campo. A explicação disso, segundo eles, é que o técnico Emerson Leão preferia não se arriscar a ataques por parte da torcida boquense. A precaução do técnico santista não era paranóia. No meio do jogo, Léo foi atingido desde as alturas das íngremes arquibancadas por um objeto contundente na cabeça. Por via das dúvidas, nem bem o jogo acabou, os jogadores santistas saíram rapidamente do campo. No estádio, os gritos da "inchada" (torcida) do Boca, somados aos bumbos e à visão de milhares de pessoas pulando constantemente sobre as arquibancadas, tinham um efeito intimidante. O "daaaaale Booooca" era o mais freqüente. Também proliferaram cânticos com alusões de baixo calão sobre o Santos. Como acontece costumeiramente nos estádios portenhos, especialmente em La Bombonera, uma catarata de rolos de papel higiênico precipitou-se sobre os arcos dos dois lados. Fora da Bombonera, nos bares portenhos, os televisores estavam ligados no jogo. Os "bosteros" (torcedores do boca) ouviram gozações dos "gallinas" (torcedores do River), que assistiram à disputa torcendo - em geral - para os Meninos da Vila. O sorriso de sarcasmo dos riverplatenses desapareceu quando, 32 minutos depois do início do jogo, Delgado fez o primeiro gol. Nesse momento, em diversas partes da cidade, mas especialmente na zona sul, na área do bairro da Boca, ouviram-se gritos de celebração. Em um café da esquina da rua Uruguai e da avenida Santa Fe, dois casais de torcedores do Boca realizavam "simpatias" para que o Boca vencesse. Para Fernando Saldívar, era sine qua non cruzar a perna esquerda sobre a direita e apoiar a cabeça no braço esquerdo durante todo o jogo. "Já deu certo várias vezes", explicava. A seu lado, sua namorada, tinha uma simpatia mais confortável: usar o mesmo moleton do Mickey Mouse. Menotti - O ex-técnico da seleção argentina, César Luis Menotti, assistiu 40 anos atrás a vitória do Santos em plena Bombonera. "Fui ver o jogo. Queria ver Pelé. Dez minutos depois do início do jogo, um amigo me disse: "mEsse aí é o Pelé? Não faz coisa alguma." Mas, na quinta bola que Pelé pegou, fez uma verdadeira revolução..." O chargista Roberto Fontanarrossa, que também é um dos principais escritores de livros sobre o futebol na Argentina, assistiu ao jogo em sua cidade, Rosario. Avaliando a rixa que existe entre times do Brasil e da Argentina, disse à Agência Estado que "a rivalidade se alimenta da equivalência. Os times da Argentina não serão um rival clássico dos times do Equador ou do Chile. Com o Brasil é rivalidade, e admiração."