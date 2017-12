Bota: Abel volta a pedir reforços O Botafogo já perdeu o atacante Taílson para o futebol europeu, o zagueiro Váldson para o Flamengo e o lateral-direito Cicinho para o Atlético-MG. Além deles, o atacante Dodô ainda não renovou contrato com o clube. Nesta sexta-feira, o técnico Abel Braga disse que o Alvinegro precisa de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Agora, o Botafogo está mais fraco. O Váldson era um jogador que tinha uma grande identidade com a torcida", afirmou Abel. O treinador também criticou a intenção do Atlético-MG em oferecer o lateral-direito Bruno na troca por Cicinho. "Eles estão levando um lateral e querendo dar outro porque ele é pior do que o Cicinho", afirmou Abel. O treinador disse saber das dificuldades da diretoria em contratar jogadores, mas que o time precisa se reforçar. Ele elogiou o goleiro Carlos Germano, que já está em conversações com o Alvinegro. Outro atleta que interessa é o atacante Dudu, do Vitória-BA.