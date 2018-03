Bota acha que está evoluindo no Carioca Para os jogadores do Botafogo, o empate com o Fluminense, por 0 a 0, no domingo, pelo segundo turno do Campeonato Carioca, não foi ruim. Principalmente porque, segundo eles, o time apresentou uma sensível melhora com relação os jogos do primeiro turno. "Apesar do resultado não ter sido positivo, estamos progredindo. Tivemos diversas oportunidades, mas esbarramos na boa atuação do goleiro Fernando Henrique", afirmou o meia Almir. Para o jogo de quarta, contra o Friburguense, o técnico Levir Culpi deve manter o time que enfrentou o Fluminense.