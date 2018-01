Bota ainda acredita na classificação O empate com o Santos, quarta-feira, no Maracanã, pela semifinal do Torneio Rio-São Paulo, não tirou a empolgação dos jogadores do Botafogo, que ainda acreditam na classificação para a final. A opinião do grupo é que a vitória sobre os santistas, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, não é impossível. Enquanto isso, o técnico Sebastião Lazaroni tirou o dia para condenar o árbitro Cléber Wellington Abade pelos erros cometidos nos 2 a 2 com os santistas.