Bota: Alex Alves é dúvida contra Olaria O técnico do Botafogo, Levir Culpi, pode ter um problema para escalar o time na estréia do Campeonato Carioca contra o Olaria, domingo. O atacante Alex Alves ainda não está 100% fisicamente e sente a falta de ritmo. Apesar disso, o jogador acredita que entrará em campo normalmente. "Vai depender dos treinos nesta semana. Espero poder estrear. O ritmo só vem com os jogos. Estou com muita vontade de ajudar o Botafogo e dar alegrias aos torcedores", disse Alex Alves. Revelado pela Portuguesa, o atleta não foi muito aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro, no último Campeonato Brasileiro, e por isso está tendo mais dificuldades para recuperar a forma física.