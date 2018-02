Bota: Bebeto ameaça entregar cargo O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, reiterou nesta segunda-feira a idéia de entregar o cargo caso as denúncias do árbitro Fábio Calábria, registradas na súmula do jogo do dia 26 de fevereiro, entre o Botafogo e o Americano, em Campos, não sejam apuradas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Na ocasião, o juiz relatou ter sido ameaçado por dois homens armados, no vestiário do Estádio Godofredo Cruz, no intervalo da partida. O Botafogo venceu o jogo por 2 a 0. O Americano é o clube de coração do presidente afastado da Ferj, Eduardo Vianna - está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual por suspeita de evasão de renda entre outros crimes. "Não tenho apego ao cargo e fico indignado com essa situação. O futebol do Rio precisa crescer ou vai deixar essa denúncia passar em branco?", criticou o dirigente alvinegro, enaltecendo em seguida a escolha de Cláudio Cerdeira para ocupar o cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da Ferj. "O caso é muito, muito grave. E o Cerdeira foi a única pessoa a comentar isso."