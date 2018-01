Bota com força máxima no Canindé O Botafogo jogará contra a Portuguesa, neste sábado, em São Paulo, com sua força máxima e acreditando que poderá conquistar a última vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Com 23 pontos e ocupando a quinta colocação, o time de Ribeirão Preto precisa vencer a Lusa e torcer mais do que nunca para a Ponte Preta derrotar o Rio Branco. Só assim o Botafogo poderá se classificar, já que o time de Americana leva a vantagem na campanha. Para alcançar este objetivo, o técnico Lori Sandri já avisou que sua equipe adotará a mesma postura de jogo como se estivesse atuando em sua casa. "Precisamos vencer. É só isso que nos interessa. Então, vamos fazer do Canindé a nossa casa, com todo respeito à Portuguesa que é um grande clube", diz o treinador. Como tem todos os jogadores à sua disposição, Lori Sandri espera que seu time renda o máximo. O único desfalque é o experiente goleiro Maurício, que foi dispensado na última quarta-feira.