Bota contrata dois do Volta Redonda O Botafogo foi buscar no Volta Redonda, vice-campeão estadual, dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O volante Jonilson e o meia Gláuber se apresentam nesta terça-feira em General Severiano e assinam contrato até o fim de 2005. Eles vão se juntar a um elenco que trabalha para a estréia contra o Internacional, domingo, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O volante Juca, que já defendeu a camisa colorada, conhece bem o estilo de jogo da equipe gaúcha. Ele acha que o Botafogo terá de entrar em campo com "bastante disposição e atenção" para conquistar os primeiros três pontos no Nacional. "É importante começar bem. Dá moral ao grupo". O atacante Guilherme se machucou nesta segunda-feira no treino e foi substituído por Caio. Fará tratamento intensivo para se recuperar a tempo de enfrentar o Internacional, fora de casa.