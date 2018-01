Bota dá folga ao elenco no carnaval Como o Botafogo não joga na rodada deste sábado do Campeonato Carioca, a diretoria do clube liberou os jogadores no carnaval e o elenco só volta a treinar na segunda-feira. De acordo com o técnico Levir Culpi, todos os atletas estão cientes de suas responsabilidades e que a próxima partida, contra o América, quarta-feira, decidirá a classificação. "Não vejo motivos para qualquer tipo de alerta. Cada um sabe muito bem o que faz. Espero que todos curtam a folga e retornem dispostos para vencer", afirmou Levir Culpi. Para o jogo de quarta-feira, o treinador não poderá contar com o lateral-direito Márcio Gomes, suspenso. Seu substituto deve ser Rafael, que está recuperado de uma contusão na coxa direita.