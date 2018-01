Bota deve apresentar Dill nesta terça O técnico Levir Culpi ficou satisfeito com a chegada do novo contratado, o atacante Edvaldo, destaque do América no último Campeonato Carioca. O jogador deve ficar pelo menos no banco de reservas na próxima partida da Copa do Brasil, contra o Goiás, dia 30. "Ele se posiciona bem, tem visão de jogo e vai ser importante." Já o atacante Dill, esperado para se apresentar nesta segunda-feira, teve de ficar em São Paulo para resolver problemas particulares e só deverá vir ao Rio nesta terça-feira.