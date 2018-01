Bota deve ter Carlos Germano nesta 3ª O goleiro Carlos Germano adiou sua apresentação no Botafogo. O time está realizando a pré-temporada em Teresópolis, região serrana do Rio, e as fortes chuvas fizeram com que o jogador desistisse da viagem. Ele deve aparecer nesta terça-feira na Granja Comary para poder discutir sua renovação de contrato com o presidente do Alvinegro, Bebeto de Freitas. Já o zagueiro Sandro informou que acertou um novo contrato com o Botafogo, mas que só vai assiná-lo quando a diretoria negociar o pagamento dos salários atrasados. O desejo do jogador é o de permanecer no clube, mas o acerto da dívida é necessário para continuar em 2003.