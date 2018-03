Bota deve ter Dill no banco contra Santa O atacante Dill, do Botafogo, voltou aos treinos nesta terça-feira. Ele se recupera de uma contusão na coxa direita e deve ficar no banco de reservas na partida de sábado contra o Santa Cruz, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o técnico Levir Culpi mantém Leandrão como o companheiro de Edvaldo no ataque alvinegro. O zagueiro Edgar, que mantém boa regularidade e agrada ao treinador, destacou que uma vitória sobre o Santa Cruz será importante para o Botafogo recuperar a liderança da competição. Atualmente, o Alvinegro ocupa a segunda colocação. ?Já conseguimos três pontos contra o Remo. Agora, temos que conseguir mais três. Vencer em casa é muito importante", disse o jogador, que frisou não temer a perda do mando de campo por causa do rojão atirado no gramado por um torcedor na partida contra o time paraense. ?Temos totais condições de ganhar em outros estádios."