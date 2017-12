Bota deverá ter Alex, Guilherme e Ramon O Botafogo precisa derrotar o Paraná nesta quarta-feira, fora de casa, para recuperar os pontos perdidos no clássico contra o Flamengo, em que foi derrotado por 2 a 0, no domingo. O atacante Alex Alves, artilheiro alvinegro com 9 gols no Campeonato Brasileiro, sendo oito deles de pênaltis, deve ser titular ao lado de Guilherme. Quatro colocado no campeonato com 28 pontos, o Botafogo poderá contar ainda com o retorno do meia Ramon, recuperado de uma fratura na fíbula esquerda que o afastou do time por quase três meses.