Bota diminui problemas contratuais O lateral-esquerdo Leonardo Inácio, do Botafogo, renovou o contrato por mais um ano. O diretor-executivo do clube Bebeto de Freitas espera resolver o mais breve possível os outros problemas contratuais. Desde quarta-feira, ele vem negociando com o meia Fabiano e o zagueiro Júnior. O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, viajou nesta quinta-feira para São Paulo onde pretende acertar a permanência do atacante Dodô. O meia Alexandre e o lateral-direito Cicinho, que vieram do Atlético-MG, depois de seus passes serem envolvidos em um troca-troca pelo meia Rodrigo, viajaram nesta quinta-feira para se integrar a equipe na Granja Comary, em Teresópolis, na região Serrana, onde a pré-temporada está sendo realizada. A previsão é a de que o outro reforço, o meia Carlinhos (ex-Portuguesa-SP) se apresente nesta sexta-feira. A comissão técnica do Botafogo decidiu prolongar a pré-temporada na Granja Comary até terça-feira. Nesta sexta-feira, o Alvinegro fará um jogo-treino contra o Madureira. No domingo, o time jogará contra o Friburguense.