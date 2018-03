Bota diz que não fez loucura por Luizão A diretoria do Botafogo deu mais um passo, nesta quinta-feira, na preparação da equipe para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube anunciou a contratação do atacante Luizão, que estava no Hertha Berlim, da Alemanha. O jogador será apresentado na manhã de sexta, na sede de General Severiano, zona sul do Rio. Ele vai assinar contrato até 2005, com a possibilidade de renovação até o final do mesmo ano. O atleta, porém, não poderá disputar o Campeonato Carioca porque as inscrições já foram encerradas. De acordo com o presidente Bebeto de Freitas, o Botafogo não fez nenhuma loucura para contratar o atacante campeão do mundo em 2002. O dirigente negou que o atleta vá receber cerca de R$ 2 milhões por ano, valor que teria sido pedido por Luizão para atuar pelo Flamengo, outra equipe que estava interessada na sua contratação. "Não vamos pagar este valor. Acertamos com o Luizão porque ele aceitou a nossa proposta. Não jogaremos fora todo o nosso planejamento numa negociação maluca", afirmou Bebeto. O dirigente revelou que os contatos com o atleta começaram há dois meses, quando ele começou a negociar a rescisão de contrato com o Hertha Berlim. "Algumas pessoas pensam que não estamos trabalhando. As conversas vinham evoluindo desde que o Luizão chegou ao Brasil", disse Bebeto. Segundo o presidente do Botafogo, a prefeitura do Rio, que chegou a oferecer dinheiro para que o clube contratasse o meia Rivaldo em janeiro, não teve participação na vinda do atacante. Após a apresentação de Luizão, Bebeto deve aproveitar a ocasião para mostrar o projeto do estádio que o Botafogo pretende construir na zona portuária, numa área que pertence à Rede Ferroviária Federal. O local será cedido ao clube por meio de um acordo que também inclui a prefeitura. As obras devem começar em dois meses.