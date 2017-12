Bota duela com Palmeiras pela liderança O Botafogo entrou no clima de guerra contra o Palmeiras pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista lidera com 36 pontos, um a mais que os cariocas. Nesta quinta-feira, o técnico Levir Culpi, que trabalho no Palmeiras no Brasileiro do ano passado, admitiu que a "briguinha" entre as equipes pela primeira colocação deverá perdurar até o fim da fase classificatória. Já o lateral Márcio Gomes frisou que, com a vaga assegurada à próxima fase, o Botafogo precisa se concentrar em vencer as partidas para recuperar a primeira posição na tabela. "Vamos ter um duelo duro com o Palmeiras. E precisamos ter como objetivo a liderança da competição", afirmou Márcio Gomes, já escalado entre os titulares para o confronto de terça-feira, contra o Caxias.