Bota e Inter, com medo, se enfrentam Com medo do rebaixamento, Botafogo e Internacional se enfrentam, às 20h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, atrás de reabilitação e da primeira vitória na repescagem do Campeonato Paulista. O técnico Basílio, contratado para salvar o time da Série A2, já avisou seus jogadores que não podem pensar em outro resultado que não seja a vitória. O Botafogo perdeu na primeira rodada para o Mogi Mirim, por 3 a 1, enquanto a Internacional fez pior: perdeu em casa para o União São João, por 1 a 0. O time da casa terá a volta de dois titulares: o meia Nem e o lateral-esquerdo Leandro. Eles ficaram de fora do último jogo porque estavam suspensos. Rodrigo e Renê deixam o time. O técnico da Internacional, Vica, também poderá contar com a volta de dois jogadores. O lateral-esquerdo Galego, que cumpriu suspensão, ocupa a vaga de Anderson. Outro que volta é o meia Fabiano Ferre, que entrará no lugar de Mineiro.