Bota e Vasco jogarão em São Januário O clássico entre Botafogo e Vasco será disputado no estádio de São Januário, domingo, às 17 horas, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A decisão saiu após a reunião do Conselho Arbitral da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, na sede da entidade, no Maracanã. A partida foi transferida para o estádio do Vasco porque o gramado do Maracanã está passando por reformas e não tem condições de ser utilizado. O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, disse ser contra a decisão, mas foi obrigado a acatá-la por falta de um outro local com estrutura capaz de suportar um confronto deste porte.