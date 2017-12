Bota e Zagallo: encontro nesta 3ª O encontro previsto para esta segunda-feira entre o presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, e o ex-técnico Zagallo foi adiado para esta terça-feira porque o dirigente teve que resolver problemas particulares. O presidente alvinegro pretende contratar o ex-treinador para a função de coordenador-técnico. Zagallo revelou que recebeu um telefonema de Mauro Ney, mas que ainda não tem nada acertado. "Ficamos de almoçar juntos mas, por causa de alguns problemas, nosso encontro tem sido adiado", afirmou o ex-treinador. Quando foi demitido do Flamengo, Zagallo disse que estava se aposentando da carreira de técnico, mas que não pretendia abandonar o futebol. "O presidente disse que eu cuidaria de todas as categorias de futebol do clube", contou Zagallo.