Bota empata com o Fla e lidera grupo Um gol de Ramon nos acréscimos devolveu ao Botafogo a liderança do Grupo A da Taça Rio e determinou o empate por 2 a 2 com o Flamengo, neste domingo à noite no Maracanã. O Alvinegro soma sete pontos e divide a posição com o Volta Redonda. O Rubro-Negro está em segundo lugar no Grupo B, ao lado do Americano, com quatro pontos, dois atrás do Fluminense. O clássico deste domingo foi bem movimentado, muito disputado, com boas chances de gol para os dois times. Destacaram-se os goleiros Diego e Jefferson e os técnicos Cuca e Paulo Bonamigo, com mudanças oportunas no segundo tempo. Mais de 57 mil pessoas pagaram ingresso para ver o jogo. A torcida do Botafogo estava em maior número e começou a deixar o estádio mais cedo, depois da vantagem por 2 a 1 do Flamengo no final. O gol de Ramon, aos 47 do segundo tempo, nasceu de uma pressão intensa do Botafogo. Num cruzamento de Daniel da esquerda, Diego salvou na primeira conclusão alvinegra e, na sobra, a defesa do Flamengo apenas assistiu à conclusão certeira de Ramon. Naquele momento, o Volta Redonda, campeão da Taça Guanabara e que derrotou o Madureira no sábado por 1 a 0, era o líder isolado do Grupo A da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O empate foi o placar adequado para o principal jogo da rodada. O Botafogo, então com mais volume de jogo, abriu o marcador aos 27 do primeiro tempo, num lance que começou com um chute de Alex Alves na trave. A zaga do Flamengo afastou mal a bola e Túlio, com uma bela finalização de fora da área, venceu o goleiro rubro-negro. Aos 34, Renato cruzou da esquerda e Émerson se antecipou à zaga do Botafogo para empatar, de cabeça. O Flamengo voltou melhor depois do intervalo. Com menos de um minuto, Jefferson salvara sua meta duas vezes. Aos 25 não evitou a conlusão de Renato da entrada da pequena área. O gol surgiu a partir de um contra-ataque veloz, com a participação efetiva de Dimba, que neste domingo permaneceu entre os reservas até os 15 minutos do segundo tempo. O Botafogo ainda desperdiçou um ataque com Rafael Marques. Ele chutou para o gol, com Diego vencido no lance, e André Santos evitou o pior para o Flamengo em cima da linha. No final, Ramon conseguiu o empate.