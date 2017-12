Bota encara Sport e torce pelo Palmeiras Uma vitória neste sábado do Botafogo sobre o Sport, às 16 horas, na Ilha do Retiro, pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, pode deixar os cariocas a um ponto da classificação. Para tanto, basta o Palmeiras derrotar o Marília na outra partida da fase final da competição. Até agora, o Botafogo leva vantagem contra o Sport na Segunda Divisão. Foram duas partidas com ambas sendo vencidas pelo alvinegro carioca. E, neste momento, um triunfo é mais do que necessário para a equipe conseguir alcançar o seu objetivo. Além disso, também dará tranqüilidade para os jogos contra o Marília e o Palmeiras. O pensamento dos dirigentes é o de enfrentar o Alviverde paulista já com a vaga garantida. Durante a semana, o técnico Levir Culpi fez suspense, desconversou e não quis confirmar quem seria o titular no meio-de-campo: Valdo ou Almir. Nos treinos, o segundo teve mais oportunidades e parece ter ganho a posição em vista da contusão do companheiro. Mas vale lembrar que o treinador pode mudar de idéia minutos antes do início do jogo. E não seria a primeira vez que ele toma essa atitude. Na partida contra o Remo, dia 18 de outubro, ele resolveu improvisar Almir no ataque, tirando Dill, atendendo aos pedidos da torcida. A mudança ocorreu no vestiário, durante o aquecimento dos jogadores. Além de Valdo, Levir terá outro desfalque. O lateral-direito Márcio Gomes sofreu uma contusão no joelho esquerdo e foi vetado pelos médicos. Com isso, o lateral-esquerdo Jorginho Paulista será improvisado na posição, enquanto Daniel atuará do lado esquerdo. Levir voltou a dizer que não há favoritos na partida. ?Vai ser um jogo de igual para igual. As equipes vão criar oportunidades de gol. Tudo pode acontecer.? Ele também contou que espera uma pressão do Sport nos 15 minutos iniciais, principalmente porque os pernambucanos precisam desesperadamente de uma vitória e, assim, continuar brigando por uma das duas vagas na Série A em 2004. ?Se vencermos, vamos ficar numa posição bem confortável. Os jogadores estão confiantes e acredito que podemos voltar com um bom resultado", afirmou Levir, lembrando que um empate não será ruim. ?Aí, teremos que derrotar o Marília de qualquer maneira na rodada seguinte.? Este jogo será realizado no Caio Martins.