Bota enfrenta Vasco e o descrédito Em busca da classificação para a semifinal do Campeonato Estadual, o Botafogo tenta vencer o Vasco, neste sábado, às 16 horas, em São Januário. O Alvinegro precisa derrotar o arquiinimigo, já eliminado, por uma diferença de dois gols e ainda torcer por uma derrota do Americano, que enfrenta o Bangu, neste domingo, para prosseguir na competição. Apesar das chances de passar à próxima fase, o presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, afirmou não acreditar mais nessa possibilidade. A prova da descrença do dirigente foi o fato de aceitar a realização do confronto em São Januário. O técnico do Botafogo, Abel Braga, teve problemas para escalar a equipe. Os zagueiros Júnior e Váldson, contundidos, não possuem condições de atuar. Taílson, que teve o passe negociado com o futebol russo, não atua mais pelo Alvinegro. Na zaga, o treinador escalou Nenzão e Gilmar. E, no ataque, entrou Ademílson. Já desclassificado do Estadual e em crise por causa dos salários atrasados, o Vasco quer a vitória para minimizar seu vexame no Octogonal decisivo. O meia Ramon lamentou nesta sexta-feira a situação do clube, mas afirmou que os jogadores vão entrar em campo dispostos a conquistarem uma vitória.