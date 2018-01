Bota espera contar com Dill nesta 5ª O clube ainda tem esperança de escalar Dill no jogo desta quinta-feira, contra o Goiás, no Rio, pela Copa do Brasil. Ele teve os documentos enviados à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) há vários dias. Mas seu nome não foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), documento emitido pela CBF que dá condições de jogo aos atletas. Por precaução, o técnico Levir Culpi escalou Dill entre os titulares e os reservas no treino desta terça-feira. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, analisa pedido do Botafogo para escalar Dill. O jogo contra o Goiás será disputado às 15h30, em Caio Martins, e a diretoria do clube carioca está colocando à venda 12 mil ingressos.