Bota espera decisão do Corinthians O goleiro Doni, o meia Luciano Ratinho e o atacante Leandro, cotados para serem vendidos ao Corinthians, só participam de treinos físicos na concentração do Botafogo, em Igaraçu do Tietê, cidade vizinha a Ribeirão Preto. A determinação de poupar os jogadores partiu do presidente Ricardo Ribeiro, que espera definir a negociação nos próximos dias. Os três jogadores seriam vendidos ao Corinthians por US$ 1 milhão, mas o Botafogo ainda ficaria com 50% dos passes. Estaria havendo uma divergência na forma de pagamento do valor, o que estaria impedindo o fechamento. Mas o presidente evita falar no assunto, aguardando uma definição da diretoria do Corinthians. O técnico Ernesto Paulo já trabalha sem contar com os três jogadores para o Campeonato Brasileiro, onde o time estará muito modificado em relação àquele que sagrou-se vice-campeão paulista. "O importante é que o grupo está unido e determinado a realizar uma grande campanha dentro do campeonato", disse o técnico, que ganhou vários reforços, entre eles, Nélio, ex-meia do Flamengo, o veterano volante Capitão; o atacante João Fumaça, ex-Santos, e vários jogadores do Juventus, ex-clube dirigido por Ernesto Paulo: Fábio, Marcos Denner e Edvaldo. O elenco está concentrado há uma semana, inicialmente priorizando a parte física. Mas o técnico pretende realizar vários jogos-treinos nesta semana, antes de definir o time. A estréia do Botafogo será contra o São Paulo, dia 1º de agosto, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.