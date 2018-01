Bota esquece vitória e já pensa no Fla O Botafogo conseguiu uma virada heróica contra o Olaria na última rodada do Campeonato Estadual. O resultado, porém, já é coisa do passado. Os jogadores pensam agora no clássico contra o Flamengo, domingo. O atacante Leandrão, autor do gol que garantiu o triunfo sobre o time da Rua Bariri, está motivado com sua estréia no Maracanã, vestindo a camisa alvinegra. "Joguei duas vezes contra o Flamengo e não perdi. Ganhei uma e empatei outra", afirmou Leandrão, poupado do treino por causa de uma pancada no joelho esquerdo. Apesar do problema, o jogador não vai desfalcar o Botafogo ao contrário dos volantes Túlio e Fernando e do zagueiro Allan, todos suspensos. Caio Martins - Nesta quinta-feira, começaram as obras em Caio Martins, preparando o estádio para a estréia do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Serão instaladas 1.970 cadeiras, 17 camarotes e novas cabines de rádio e TV vão ser construídas.