Bota está fora das finais do Carioca O Botafogo bem que tentou, mas não conseguiu a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. O time do técnico Levir Culpi foi derrotado pelo América, por 2 a 1, em Édson Passos, e agora vai voltar suas atenções para o Campeonato Brasileiro, que começa no fim deste mês. O jogo começou com muitos erros de passes e as equipes não assustavam o gol adversário. Nem parecia que o Botafogo precisava vencer para conseguir a classificação. Tanto que a primeira boa chance de abrir o placar foi do América. O meia Camilo rolou para Sérgio Manoel. Ele cruzou e o mesmo Camilo cabeceou. O goleiro Max fez excelente defesa. A melhor oportunidade do Botafogo só aconteceu aos 23 minutos. O lateral-esquerdo Renatinho cruzou e o goleiro Fábio Carvalho espalmou. No rebote, Rafael finalizou para fora. Aos 36, Humberto ganhou uma dividida e tocou para o atacante Edvaldo. Ele chutou de primeira, sem chances para Max. No segundo tempo, o Botafogo voltou mais veloz, buscando uma reação. Logo no início, Camacho entrou na área, depois de receber bom passe de Almir, mas acabou chutando mal. O América respondeu com Guto. Dentro da pequena área, ele finalizou na rede pelo lado de fora. O tempo passava e o Botafogo via a classificação ficar mais longe. Valdo quase empatou numa cobrança de falta. Aos 32 minutos, veio a ducha de água fria na tentativa de reação alvinegra. Sérgio Manoel bateu escanteio e Josimar aproveitou falha da zaga, ampliando o marcador. Aos 42, Guto cometeu pênalti em Renatinho. Camacho descontou para o Botafogo. Ficha Técnica: Botafogo: Max; Rafael, Gilmar, Carlos Alberto e Renatinho; Fernando, Túlio, Almir e Camacho; Fábio e Leandrão (Valdo). Técnico: Levir Culpi. América: Fábio Carvalho; Guto, Alan, Carlos Eduardo e Clécio; Marcelo Cardoso, Humberto, Sérgio Manoel e Camilo (Josimar); Joílson (Gullit) e Edvaldo. Técnico: Alfredo Sampaio. Gols: Edvaldo aos 36 minutos do primeiro tempo; Josimar aos 32 e Camacho aos 42 minutos do segundo tempo. Juiz: José Pires de Oliveira. Cartão amarelo: Clécio, Alan, Camacho, Carlos Alberto, Túlio, Rafael e Fábio Carvalho. Local: Édson Passos.