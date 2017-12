Bota estará completo contra o Bangu O Botafogo treinou nesta sexta-feira normalmente para a partida contra o Bangu, domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. O lateral-direito Cicinho e o zagueiro Sandro voltaram a treinar e farão neste sábado um teste final para saber se poderão jogar. O primeiro estava com uma contusão no tornozelo esquerdo, enquanto o segundo havia sofrido uma pancada na cabeça na partida contra o Alegrense, pela Copa do Brasil.