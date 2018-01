Bota estréia pensando no Brasileiro O Botafogo estréia no Campeonato Carioca, neste domingo, contra o Bangu, às 17h, em Moça Bonita, com um único objetivo: organizar a equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Levir Culpi não escondeu que esta é a sua intenção, principalmente porque ainda está conhecendo os atletas. "Não adianta eu prometer que vamos conquistar o título, porque não somos favoritos", disse Levir Culpi. "O que quero é acertar o time e para isso precisamos de tempo. A Série B este ano é nossa competição mais importante e o que queremos é vencê-la para voltarmos à primeira divisão." Levir Culpi começa o estadual com problemas para escalar o Botafogo. O goleiro Carlos Germano não conseguiu renovar seu contrato e está fora do time. Outro desfalque é o atacante Felipe, com uma contusão no joelho direito. Max e Daniel foram os escolhidos como os substitutos. Apesar das dificuldades, o treinador recebeu uma boa notícia: a contratação do lateral-direito Rafael Baungarten, de 27 anos. No entanto, o jogador ainda não está com sua situação regularizada. A exemplo de Levir Culpi, outro técnico que está conhecendo seus jogadores é Tita, ex-jogador do Flamengo, Grêmio e Vasco e que comanda o Bangu no Carioca deste ano. Mas o novo treinador está otimista, mesmo com as ausências de Fábio Terra e Luiz Renato, que não conseguiram regularizar a situação na Federação. "O Bangu promoveu 12 jogadores dos juniores e estou contanto com a experiência de atletas como William e Brás", afirmou Tita.