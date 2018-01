Bota estréia sem os principais reforços O Botafogo estréia neste sábado no Campeonato Carioca de 2005, tentando acabar com um jejum que já dura 8 anos sem o título estadual. O primeiro jogo será contra o América, às 18 horas, no Maracanã. Volta Redonda e Friburguense fazem a outra partida do dia, às 16 horas. Ainda fora de forma, o meia Ramon e o atacante Guilherme, principais reforços do Botafogo para 2005, vão desfalcar a equipe nesta estréia. Mas eles não terão moleza no fim de semana - ambos treinarão sábado e domingo em General Severiano. A tendência é de que Ramon e Guilherme defendam o Botafogo pela primeira vez apenas no clássico com o Vasco, no dia 30 de janeiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Apesar dos desfalques importantes, o Botafogo terá novidades para mostrar para sua torcida. A defesa, por exemplo, é quase toda nova. Do ano passado, sobrou apenas o zagueiro Scheidt. César Prates, ex-Figueirense, Juninho, ex-Coritiba, e Marquinhos, ex-Náutico, irão estrear. No ataque, enquanto Guilherme não tem condição de jogo, Almir será o titular, ao lado de Alex Alves. E ele está ansioso para mostrar que está recuperado da má fase do ano passado. "Em 2004, não só o Almir foi mal. O Botafogo fez um ano muito ruim. Eu estava forte, não gordo, mas agora eu vou cuidar mais da minha alimentação. Quero marcar meu nome na história do clube", avisou o jogador. Já o América, sob o comando de Carlos César, que passou pelo Flamengo em 2000, está escalado no tradicional esquema-tático 4-4-2. A ordem é explorar o contra-ataque, mas o ataque ainda está indefinido. O treinador não sabe se vai escalar Willian ou Edvaldo, ex-Botafogo, ao lado de Flávio.