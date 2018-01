Bota: falta de dinheiro cancela treino A falta de dinheiro obrigou o técnico do Botafogo, Abel Braga, a cancelar o treino previsto para esta segunda-feira à tarde, no Estádio Caio Martins, em Niterói, no Grande Rio. Os jogadores argumentaram não ter mais dinheiro para colocar combustível em seus carros, além de não poderem arcar com as despesas de alimentação. "Alguns moram na Barra da Tijuca (zona Oeste) e não têm como encher o tanque para vir e ir pela manhã e voltar à tarde. Outros não podem ficar e pagar o almoço", explicou Braga. "Não tenho como cobrar deles. Nem posso." O Botafogo enfrenta graves problemas financeiros e o atraso no pagamento dos salários dos jogadores chega a cinco meses. Para Braga, somente com uma política austera o clube conseguirá sair dessa situação. "Já botei muito do meu (dinheiro) e agora chega?, protestou o treinador. "A solução foi aumentar o período de treinos pela manhã e liberá-los à tarde."