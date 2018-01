Bota faz ?despedida? do Caio Martins O Botafogo faz contra o Olaria seu último jogo no estádio Caio Martins, nesta quarta-feira, às 20h30, antes de o local entrar em reformas para aumentar sua capacidade de 12 mil para 18 mil torcedores. O time atua tentando se recuperar no Campeonato Estadual, já que em cinco rodadas totalizou oito pontos e está na quarta colocação na tabela de classificação. O técnico Levir Culpi teve dois problemas para escalar o time. O lateral-direito Márcio Gomes e o zagueiro Gilmar cumprem suspensão automática. Rodrigo Fernandes e Allan serão os substitutos, respectivamente. A boa notícia para o treinador é a volta do meia Camacho. O zagueiro Sandro lembrou nesta terça-feira que a equipe não pode repetir a má atuação no empate com o Madureira, no sábado. "Temos de nos conscientizar de que hoje não existe mais times pequenos. Eles jogam de igual para igual com a gente", afirmou. A expectativa no Botafogo é para a estréia do meia Valdo, de 39 anos. O jogador deve entrar na equipe titular durante o confronto, já que teve a situação de seus direitos federativos regularizada. Outros jogos - Volta Redonda X América e Friburguense X Cabofriense.