Bota fica aliviado com estado de Gedeil O exame de ressonância magnética do volante Gedeil afastou a necessidade de uma cirurgia. O jogador do Botafogo sofreu uma torção no joelho direito e havia a suspeita de que a contusão fosse grave. Com isso, ele só deve ficar longe dos treinos nas próximas duas semanas. Já o zagueiro Edgar voltou a treinar normalmente. Ele se recuperou de dores na coxa. Apesar de ter atuado entre os reservas, o técnico Levir Culpi deve confirmá-lo no time titular ao lado de Sandro. No meio-de-campo, o treinador ainda não definiu a formação. Camacho pode perder a posição para Têti ou Almir.