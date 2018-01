Bota ganha jogo-treino com Volta Redonda O Botafogo venceu o Volta Redonda por 2 a 1, em Caio Martins, no seu último jogo-treino antes da estréia na Série B do Campeonato Brasileiro - contra o Vila Nova-GO, na sexta-feira. O time atuou mal no primeiro tempo e foi obrigado a virar o placa na etapa final. O recém-contratado atacante Dill foi aplaudido pelos torcedores que compareceram ao estádio. Ele foi o autor de um dos gols do Botafogo, enquanto Camacho marcou o outro. "É muito bom marcar, mesmo em jogo-treino. Espero repetir a dose contra o Vila Nova", disse o jogador.