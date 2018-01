Bota ganha perfil do presidente Bebeto Desde que assumiu a presidência do Botafogo, no início do ano, Bebeto de Freitas procurou instalar uma administração profissional na tentativa de resgatar o clube da falência. Neste período, o dirigente conseguiu saldar dívidas, reformar o estádio de Caio Martins, criar programas para atrair recursos financeiros e ainda busca viabilizar outros projetos. Logo que foi empossado, Bebeto de Freitas encontrou uma situação caótica. Por falta de pagamentos, o clube chegou a ter interrompidos os fornecimentos de luz e água do estádio Caio Martins. Aos poucos, o dirigente foi atraindo recursos seja com empresários simpatizantes ao Alvinegro ou empréstimos bancários, utilizando-se de seu prestígio. Além do pagamento das contas, Bebeto de Freitas optou por armar um time "dentro da realidade" do Botafogo. O resultado é que os salários estão em dia no clube. E a boa fase extra-campo está se refletindo em campo, com a equipe entre os primeiros colocados da Série B. A reforma do Estádio Caio Martins foi outra meta atingida com sucesso pelo presidente do Botafogo. Com o estabelecimento de parcerias, o dirigente realizou uma ampla reforma do local que, hoje, além de estar de acordo com o Estatuto do Torcedor, conta com um sistema de segurança por câmeras. Dentre os projetos já realizados estão a campanha sócio-torcedor e a criação da Companhia Botafogo. Entre os próximos objetivos de Bebeto de Freitas: a reativação da sede de General Sereviano. O local onde já treinaram ídolos do futebol brasileiro, como Garrincha e Nilton Santos, vai ganhar dois campos para a realização das atividades do Alvinegro, além de uma concentração. Para tanto, falta apenas um patrocinador.