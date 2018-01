Bota indefinido para pegar Corinthians O técnico Joãozinho Rosa ainda não definiu o time titular do Botafogo para o jogo deste sábado, contra o Corinthians, às 18 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Ele tem algumas dúvidas para tentar acertar sua equipe depois da derrota na estréia do Campeonato Paulista, quarta-feira passada, para o São Caetano. O meia Nem, que entrou muito bem no último jogo, pode ganhar a vaga de Márcio Luiz. O problema é que ele não está em boas condições físicas e com isso, o treinador ainda não decidiu se o escalará desde o início ou apenas no decorrer do jogo. A outra dúvida de Joãozinho Rosa é na lateral-direita. Valentim estreou como titular, mas Maguinho, que foi contratado na semana passada e tem características mais ofensivas, pode ganhar a posição. Joãozinho Rosa gostaria de montar o Botafogo no esquema 3-5-2, mas ele não tem três zagueiros no elenco principal. Dessa maneira, ele prefere atuar no 4-4-2, recuando um volante e liberando os dois laterais. O jogo deste sábado servirá também para o atacante Gilmar Parrudo mostrar ao seu ex-clube que ele merecia permanecer no Parque São Jorge. Afinal, o Corinthians o emprestou para o Botafogo para a disputa do Campeonato Paulista.