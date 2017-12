Bota lança vídeo da campanha na Série B O Botafogo vai mostrar para sua torcida os bastidores da difícil luta de voltar à elite do futebol brasileiro. O clube está lançando um vídeo-documentário chamado ?O Resgate da Dignidade?, apresentando não só os jogos do Alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro, mas também o dia-a-dia dos jogadores. O filme tem 60 minutos e retrata os sete meses de angústia de torcedores, dirigentes, membros da comissão técnica e jogadores durante a disputa da segunda divisão. Além dos belos lances, gols bonitos e importantes e dribles desconcertantes, o espectador poderá acompanhar depoimentos de alguns atletas como Valdo, Sandro e Almir e do técnico Levir Culpi. "O vídeo revela todos os momentos vividos pelo grupo na Série B e permite que o torcedor veja como foi enfrentar este desafio, podendo respirar aliviado com o resultado final", disse o idealizador e diretor do projeto, Jefferson Mello, vice-presidente de Marketing do Botafogo. O filme mostra faces desconhecida de alguns jogadores. Almir, por exemplo, é o mais brincalhão, sempre criando apelidos para os companheiros, mesmo que tal fato não seja de agrado do contemplado. Sendo assim, Valdo se transformou em Glória Maria, Edgar em Seu Boneco e Levir Culpi em Santana, personagem da atriz Vera Holtz na novela Mulheres Apaixonadas. Embalada por trilha sonora composta pelo guitarrista Vitor Biglione, o torcedor pode, por exemplo, acompanhar toda a preocupação extra-campo de Valdo com o cabelo. São várias horas preparando-o para cada jogo, a base de muitos cremes e produtos selecionados. "O vídeo faz as pessoas rirem, chorarem e vibrarem com a volta do Botafogo à primeira divisão", afirmou Jefferson Mello, que já prepara a versão em DVD, com a inclusão de novas imagens e do making off. "Desde a primeira partida, quando perdemos para o Vila Nova, no Serra Dourada, fomos registrando as imagens", contou. Nem o presidente Bebeto de Freitas ficou fora do documentário. "O início de nossa campanha foi muito difícil. Quando convidei o Levir, o Botafogo era uma terra arrasada", diz Bebeto numa de suas primeiras declarações. Porém, no fim do vídeo, ele muda o tom do discurso. "Quem estava aqui no Botafogo era porque queria estar. Estava aqui inteiro. Esse foi o caminho de nossa conquista."