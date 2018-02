Bota muda para chegar à 1ª vitória Penúltimo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o técnico do Botafogo, Mauro Galvão, optou por fazer modificações na equipe titular para derrotar o Paraná neste sábado, às 16 horas, no Estádio Pinheirão. O objetivo do treinador é o de melhorar a marcação no setor do meio-de-campo e explorar o contra-ataque, para obter a primeira vitória da equipe no Nacional. "Quero força no meio-de-campo. Estou substituindo alguns atletas também por questões técnicas", afirmou Mauro Galvão. O time carioca ocupa a zona de rebaixamento, com quatro pontos conquistados em oito partidas realizadas, no ano de seu centenário. O experiente meia Valdo cedeu lugar a Tiago Xavier, que recebeu elogios do técnico. "Ele chega rápido na marcação e tem qualidades na hora de sair jogando. Estou apostando nele", declarou Mauro Galvão. Principal vítima das críticas da torcida alvinegra na goleada sofrida para o Vasco, por 4 a 0, o goleiro Max, também perdeu seu lugar no time titular. Recuperado de uma contusão nas costas, Jefferson volta ao time. Mesmo negociando sua transferência para o Atlético-PR, o lateral Ruy vai atuar. Quem vive um "dilema" é Almir, revelado nas divisões de base de General Severiano. Destaque do Botafogo na Série B do ano passado, o atleta pediu a Mauro Galvão para voltar a jogar no meio-de-campo em vez do ataque, onde vinha sendo escalado. Seu pedido foi atendido, mas o jogador perdeu a vaga para Camacho, que será o responsável por organizar as jogadas para a dupla de ataque: Schwenk e Luizão. A equipe deverá jogar com Jefferson; Ruy, Gustavo, João Carlos e Daniel; Fernando, Tiago Xavier, Carlos Alberto e Camacho; Schwenk e Luizão.