?Bota não tem condições de ser campeão? "Vou ser bem sincero: o Botafogo não tem condições de ser campeão brasileiro. Falta alguma coisa". Foi assim que o atacante Alex Alves, artilheiro alvinegro no Campeonato Brasileiro com 11 gols, sendo nove deles de pênaltis, reagiu ao ser questionado sobre a queda de rendimento da equipe. O Botafogo chegou a liderar a competição por algumas rodadas, mas agora dá sinais claros que perdeu força: está em oitavo lugar, com 32 pontos, seis atrás do líder Corinthians. "A liderança no início do campeonato me surpreendeu, mas eu não duvidava da capacidade de cada jogador. As vitórias deram moral e confiança. Vamos brigar por uma vaga na Libertadores ou na Copa Sul-Americana", declarou Alex Alves.